Поток огня: момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео

Момент взрыва на заводе в Рязанской области попал на видео. На записи с камер видеонаблюдения появляются мощные потоки огня, затем ударная волна сносит рабочих, грузивших мешки у конвейера. Напомним, что, по последним данным, жертвами происшествия стали 17 человек.

Также понедельник, 25 октября, в регионе объявили днем траура по жертвам ЧП. Глава региона распорядился об отмене всех развлекательных мероприятий, на зданиях органов государственной власти, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены.

Ранее сообщалось, что возгорание в одном из цехов завода произошло из-за нарушения технологического процесса. После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.