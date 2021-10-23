Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Поток огня: момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео

Анна Назайкина
11:46 23.10.2021
Ранее было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
© Видео: VK, plohie_novosti_mc © Фото: VK, plohie_novosti_mc
Читайте нас на:

Момент взрыва на заводе в Рязанской области попал на видео. На записи с камер видеонаблюдения появляются мощные потоки огня, затем ударная волна сносит рабочих, грузивших мешки у конвейера. Напомним, что, по последним данным, жертвами происшествия стали 17 человек.

Также понедельник, 25 октября, в регионе объявили днем траура по жертвам ЧП. Глава региона распорядился об отмене всех развлекательных мероприятий, на зданиях органов государственной власти, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены.

Ранее сообщалось, что возгорание в одном из цехов завода произошло из-за нарушения технологического процесса. После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:46 В стране и мире
Видео
Поток огня: момент взрыва на заводе под Рязанью попал на видео
11:25 В стране и мире
В Росприроднадзоре объяснили происхождение черных пятен на поверхности Байкала
10:00 В стране и мире
Видео
МЧС показало кадры спасения машиниста сошедшего с рельс локомотива в Приамурье
09:28 В стране и мире
СМИ выяснили, кто перед смертельным выстрелом дал Болдуину пистолет
07:44 В стране и мире
В ПФР рассказали о графике соцвыплат в нерабочие дни
Популярное
Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год
Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России
Мясников перечислил опасные для сердца лекарства
Объявившему голодовку Саакашвили сделали переливание крови
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.