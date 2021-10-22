Число жертв взрыва на заводе под Рязанью достигло 17 человек

Число погибших в результате взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По состоянию на 16.30 мск в результате взрыва погибли 17 человек», - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщали о гибели 16 человек, велись поиски еще одного. По информации экстренных служб, цех принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов.