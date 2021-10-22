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Число жертв взрыва на заводе под Рязанью достигло 17 человек

Майя Мусиенко
17:29 22.10.2021
Понедельник, 25 октября, в регионе объявлен днем траура по погибшим.  
Число жертв взрыва на заводе под Рязанью достигло 17 человек
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Число погибших в результате взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По состоянию на 16.30 мск в результате взрыва погибли 17 человек», - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщали о гибели 16 человек, велись поиски еще одного. По информации экстренных служб, цех принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов.

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