Число жертв взрыва на заводе под Рязанью достигло 17 человек
Понедельник, 25 октября, в регионе объявлен днем траура по погибшим.
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Число погибших в результате взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По состоянию на 16.30 мск в результате взрыва погибли 17 человек», - сказал собеседник агентства.
Ранее в МЧС сообщали о гибели 16 человек, велись поиски еще одного. По информации экстренных служб, цех принадлежит компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов.