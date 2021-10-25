Сергея Безрукова выписали из больницы после COVID-19

Народный артист России Сергей Безруков был выписан из больницы после перенесенного заражения коронавирусной инфекцией. Артист рассказал, что уже получил два отрицательных теста подряд. Теперь Безруков будет восстанавливаться дома.

«Все хорошо, дорогие мои! Выписали! Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких! До встречи в театре!» - написал актер в Instagram.

О том, что Безруков заразился COVID-19 стало известно 20 октября. Сам артист отметил, что он перенес заболевание в легкой форме. При этом его госпитализировали, потому что артист не хотел рисковать здоровьем жены и детей.