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Безруков рассказал, почему его госпитализировали из-за коронавируса

Иван Линдеманн
14:28 20.10.2021
Дома актер находиться не может, поскольку не хочет рисковать здоровьем жены и детей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заболевший коронавирусом Сергей Безруков чувствует себя нормально. По словам актера, он находится под присмотром, и у него все хорошо.

«По сравнению с теми симптомами, которые описывают, у меня все гораздо легче. Я так понимаю, что благодаря прививке я чувствую себя сносно. Надеюсь, что это продлится недолго. Я имею в виду, моя изоляция. Пришлось уйти на госпитализацию только лишь потому, что у меня нет возможности самоизолироваться - слишком далеко находится дача. Для того, чтобы сдать анализ или КТ, полдня нужно будет тратить», - объяснил артист.

Дома Безруков находиться не может, поскольку не хочет рисковать здоровьем жены и детей. В какой именно больнице лечится артист, неизвестно.

Ранее актер рассказал, что теперь у него есть время на отдых. А директор Безрукова отметила, что он не так давно привился.

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