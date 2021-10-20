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Сергей Безруков заболел коронавирусом

Иван Линдеманн
08:44 20.10.2021
По словам актера, болезнь протекает в легкой форме.
Сергей Безруков заболел коронавирусом
© Фото: s_bezrukov, Instagram
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У Сергея Безрукова диагностировали коронавирус. Об этом сообщил сам актер на своей странице в Instagram.

«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, переношу легко», - написал он.

Также Безруков добавил, что теперь у него есть время отдохнуть и почитать. На фотографии в руках он держит книгу Бориса Акунина.

«Спектакли перенесем на другие даты, не переживайте», - отметил актер.

В июле этого года Безруков в пятый раз стал отцом. Как сообщил сам артист, у него родился сын, которого назвали Василием.

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