Пострадавшую при взрыве газа в Нижнем Новгороде перевели на ИВЛ

Получившую 95% ожогов тела при взрыве газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде женщину перевели на ИВЛ. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.

«Пострадавшую от взрыва газа на улице Гайдара перевели на ИВЛ», - написал Карякин в Stories в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что при ЧП в жилом доме пострадали женщина и мужчина. Они были госпитализированы в ожоговый центр ПИМУ. У женщины при этом обожжено 95% тела, у мужчины - 35%. Оба пациента находится в отделении реанимации. Погибших нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).