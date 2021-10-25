Попова не считает локдауном предстоящую нерабочую неделю

Нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября не является полноценным локдауном, при котором запрещаются любые контакты между людьми. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, выходные россиянам следует провести с семье и на свежем воздухе.

«Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и все», - сказала Попова в эфире Первого канала.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Причина - распространение коронавируса. Затем аналогичные ограничения были введены в других регионах России. После объявления долгих выходных в России рекордно подскочил спрос на туры в Египет.