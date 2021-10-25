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Представитель арестованных в Турции россиян рассказал о причинах задержания

Алексей Курильченко
17:17 25.10.2021
Российский юрист координирует турецких адвокатов, которые будут представлять сторону защиты в деле о поджоге леса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: yaskova.ph, instagram
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Юрист Константин Ерохин, представляющий сторону российских туристов, арестованных в Анталье, рассказал «Звезде» подробности дела. Он отметил, что сейчас он, родственники туристов и турецкие адвокаты изучают все подробности произошедшего, чтобы подготовить линию защиты.

«Мы координируем ситуацию со стороны России, взаимодействуем с местными адвокатами - мы их, условно, нанимаем, оцениваем и определяем фронт работ. Мы выступаем в этой ситуации как интегратор - контактируем с родственниками, мониторим СМИ, координируем действия по обращению в консульство и посольство. Мы обратились к послу России с просьбой взять дело под личный контроль», - рассказал Ерохин.

На данный момент сторона защиты изучает материалы дела и показания задержанных россиян. При этом юрист призвал не ориентироваться на поступающие от СМИ данные - имеется информация, что россиянам может грозить до семи лет тюремного заключения. Сторона обвинения рассматривает туристов как виновников лесного пожара, который произошел в районе Чагларджа.

«Наша позиция заключается в том, что туристы не имеют к этому никакого отношения. То есть они не совершали действий, которые могли привести к возникновению пожара», - дополнил Ерохин.

Ранее в генконсульстве сообщили, что в Анаталье арестовали семерых российских туристов - они обвиняются в неумышленном поджоге леса. Единственная девушка в группе рассказала, что ее доставили в женскую тюрьму, где она может провести три месяца.

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