В МИД РФ заявили, что события в Судане стали результатом провальной политики

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала события в Судане, в результате которых, сообщают СМИ, был арестован премьер министр, ряд чиновников высокого ранга и были заблокированы въезды в столицу. В ее сообщении сказано, что к потере доверия граждан Судана привело, в частности, масштабное вмешательство других стран.

«Исходим из того, что такое развитие событий в Судане стало свидетельством острого системного кризиса, охватившего все области политической и экономической жизни страны. Это закономерный результат провальной политики, которая проводилась на протяжении последних двух лет. Отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами», - приводится сообщение Захаровой на сайте МИД РФ.

Кроме того, отмечается в публикации, в Судане есть возможность решить внутренние проблемы самостоятельно, исходя из интересов нации. В свою очередь, Россия, комментирует Захарова, окажет всевозможную поддержку Сулану и в дальнейшем будет уважать выбор дружественного государства.

Напомним, что в Судане произошла попытка госпереворота. По информации журналистов, переворот пыталась совершить группа сторонников бывшего главы государства Омара аль-Башира.