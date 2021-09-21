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Российские граждане не пострадали во время попытки госпереворота в Судане

Роман Захаров
12:45 21.09.2021
По сообщениям посольства РФ, в настоящий момент суданская столица Хартум живет обычной для себя жизнью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Romy Arroyo Fernandez, ZUMAPRESS, globallookpress
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Российские граждане не пострадали во время попытки государственного переворота в Судане. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Хартуме Георгий Амбарцумян.

Дипломат добавил, что в настоящий момент суданская столица живет обычной для себя жизнью. Тем не менее, по его словам, посольство РФ предприняло дополнительные меры безопасности.

«Ночью была предпринята попытка захвата гостелерадиокомпании в рамках неудавшегося, по нашим сведениям, госпереворота. Местные информагентства отмечают, что заговорщики не смогли осуществить свой план. Арестовано 40 военнослужащих. Другие источники сообщают, что это были представители "Братьев мусульман"*. В настоящий момент столица Судана живет своей обычной жизнью. Все городские службы, транспорт, предприятия торговли и питания работают в штатном режиме. Со стороны властей признаков усиления мер безопасности не наблюдается. Тем не менее, посольством предприняты дополнительные меры безопасности. Работаем в  штатном режиме. Граждан РФ, по нашим сведениям, не пострадало», - объяснил он.

Ранее СМИ сообщили, что в Судане произошла попытка государственного переворота, который, по сведениям журналистов, пыталась организовать группа сторонников бывшего главы государства Омара аль-Башира.

Напомним, в Судане в 2019 году произошел переворот, которому предшествовали массовые протесты. Люди выходили на улицы, выступая против политической линии властей. В итоге правившего в течение тридцати лет Омара аль-Башира местные военные отстранили от власти и отправили в тюрьму. 

* «Братья мусульмане» - террористическая организация, запрещенная в РФ

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