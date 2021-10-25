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СМИ: в Судане арестован премьер-министр, армия блокировала въезды в столицу

Кира Карон
06:22 25.10.2021
Армия блокировала все въезды в столицу и перекрыла мосты.
СМИ: в Судане арестован премьер-министр, армия блокировала въезды в столицу
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Судане четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум были арестованы. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Среди задержанных, по данным телеканала, находятся министры связи, информации, финансов, промышленности. Также был арестован губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Отмечается, что армия блокировала все въезды в столицу и перекрыла мосты.

В столице, как передают СМИ, Судана Хартуме полностью отключены мобильная связь и интернет.

Ранее СМИ сообщили, что в Судане произошла попытка государственного переворота, который, по сведениям журналистов, пыталась организовать группа сторонников бывшего главы государства Омара аль-Башира.

Напомним, в Судане в 2019 году произошел переворот, которому предшествовали массовые протесты. Люди выходили на улицы, выступая против политической линии властей. В итоге правившего в течение 30 лет Омара аль-Башира местные военные отстранили от власти и отправили в тюрьму.

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