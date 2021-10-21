Врач оценил опасность нового варианта дельта-штамма COVID-19

Пульманолог, терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко в беседе со «Звездой» оценил риски нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2. По мнению специалиста, постепенно человеческий организм адаптируется к нему, и тогда этот вариант перестанет быть более заразным.

«Это естественный биологический процесс, так что пугаться не следует. Он новый, он и более заразный. К тому, что было раньше, люди уже как-то адаптировались, привыкли. Теперь новая зараза идет. Адаптируемся ко всему. Не волнуйтесь... Это новый возбудитель с новыми свойствами. Люди привыкнут к нему, он не будет таким заразным, таким убийственным», - сказал специалист.

По словам Карабиненко, то, насколько тяжело будет протекать болезнь с новой мутацией, зависит от того, какой иммунитет у конкретного пациента, как организм сопротивляется инфекции.

Кроме того, специалист призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По его словам, это единственный способ преодолеть пандемию.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован новый подтип дельта-штамма коронавируса. Вариант AY.4.2. пришел из Великобритании. Как сообщили в Роспотребнадзоре, существует вероятность его широкого распространения. Отмечалось, что в стране выявлены только единичные случаи нового штамма. Но со временем этот вариант может вытеснить «дельту».