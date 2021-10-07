Тверской суд отправил Ракову под стражу на два месяца

Бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова ближайшие два месяца проведет под стражей. Соответствующее постановление вынес Тверской суд Москвы. Ранее следствие ходатайствовало о заключении подозреваемой под стражу до шестого декабря 2021 года.

«Ходатайство со стороны защиты об избрании обвиняемой Раковой более мягкой меры пресечения оставить без удовлетворения. Избрать в отношении Раковой Марины Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», - заявил судья.

Следствие считает Ракову причастной к хищению бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Ранее в ее офисе и в квартире прошли обыски. Некоторое время она скрывалась от правосудия, хотя сама это категорически отрицает.