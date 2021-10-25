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Дерматолог перечислила способы остановить выпадение волос после коронавируса

Светлана Иванова
15:41 25.10.2021
Доктор посоветовала для начала оценить общее состояние организма и его способность к восстановлению. В частности, посетить врача, сдать анализы крови, проверить состояние щитовидной железы. После обследования специалист может назначить препараты минералов и витаминов.
Дерматолог перечислила способы остановить выпадение волос после коронавируса
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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Диффузное выпадение волос, когда нормальный цикл роста прерывается после перенесенного COVID-19, является распространенной проблемой. Об этом рассказала дерматовенеролог Пироговского центра Анна Щетинина.

Она подчеркнула в беседе с «Комсомольской правдой», что выпадение волос провоцируют многие факторы и до сих пор научно не подтверждена прямая взаимосвязь между коронавирусной инфекцией и выпадением волос.

Как правило, интенсивнее волосы теряют те пациенты, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, потому что в этом случае тело человека испытывает огромный стресс. Кроме того, применяются сильнодействующие препараты. В результате снижаются ресурсы организма, на что реагирует волосяная луковица.

«Волосы тускнеют, теряют свою силу и выпадают. После перенесенной коронавирусной инфекции усиливается выпадение волос, которые находятся в так называемой стадии телогена. Это третья фаза развития волоса, когда он еще находится в волосяном фолликуле на поверхности кожи, но его рост и развитие уже прекращены. Выпадение волос происходит на третьей-четвертой неделе после перенесенного ковида», - уточнила специалист.

В случае сильного выпадения волос после инфекции Щетинина посоветовала оценить общее состояние организма и его способность к восстановлению. В частности, посетить врача, сдать анализы крови, проверить состояние щитовидной железы. После обследования доктор может назначить препараты минералов и витаминов. Важными элементами для хорошего роста волос являются цинк, магний, селен, витамин D. Хорошие результаты для лечения постковидного выпадения волос показывают плазмотерапия и мезотерапия. Также в некоторых случаях добавляют внутриочаговую инъекцию гормональных средств.

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