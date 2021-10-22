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Проценко ответил недовольным новыми ограничениями из-за коронавируса

Светлана Иванова
10:35 22.10.2021
Он подчеркнул, что 11 дней передышки в столице являются возможностью сорвать несколько циклов заражений.
Проценко ответил недовольным новыми ограничениями из-за коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Введение длинных нерабочих дней из-за коронавируса будет повторяться. Такого мнения придерживается главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его мнению, на подобные меры придется идти до появления коллективного иммунитета в стране. Сообщение доктора в его Telegram-канале стало ответом недовольным москвичам на отсутствие развлекательных мероприятий и остановку работы большинства магазинов с 28 октября по 7 ноября.

«Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ», - пояснил Проценко.

Он подчеркнул, что 11 дней передышки в столице являются возможностью сорвать несколько циклов заражений, а также отметил, что сейчас в «красной зоне» в больницах по всей стране идет самая настоящая война из-за коронавируса.

«Чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации», - указал главный врач.

Он добавил, что сейчас без паузы никак нельзя.

«Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет», - написал Проценко.

При этом он обратил внимание на непредсказуемый характер развития пандемии при втором варианте. В системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными, подчеркнул доктор.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни. В этот период не будут работать предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа. Исключение - продажа лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. По словам мэра города Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по худшему сценарию и город ожидает исторический пик по заболеваемости. 

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