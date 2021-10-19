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Попова назвала введение QR-кодов недостаточным для борьбы с COVID-19

Майя Мусиенко
15:08 19.10.2021
Главный санитарный врач России отметила, что сложившаяся эпидситуация требует принятия более серьезных мер.
Попова назвала введение QR-кодов недостаточным для борьбы с COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Введения системы QR-кодов в настоящий момент недостаточно, чтобы справиться с пандемией коронавирусной инфекции. С таким заявлением на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Принимаемые сегодня меры - а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию - недостаточны. Развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер, гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия необходимых мер», - сказала она.

Ранее стало известно, что с 1 ноября посещать мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге можно будет только при наличии QR-кода. Кроме того, петербургским работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.

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