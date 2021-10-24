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В Роспотребнадзоре призвали сократить количество контактов, чтобы «хорошо встретить Новый год»

Майя Мусиенко
15:03 24.10.2021
Главный санитарный врач России также посоветовала провести период нерабочих дней с пользой, сделав прививку от коронавируса.
В Роспотребнадзоре призвали сократить количество контактов, чтобы «хорошо встретить Новый год»
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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Россиянам необходимо более бережно отнестись к своему здоровью, приложить максимум усилий для борьбы с пандемией и снизить количество контактов. Такие рекомендации 24 октября дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов», – сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Главный санитарный врач страны также призвала граждан использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку от COVID-19. По словам Поповой это единственный способ прекратить распространение инфекции. Кроме того глава ведомства попросила россиян оставаться дома в нерабочий период.

Ранее сообщалось, что по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.

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