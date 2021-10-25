Компания Google оплатила в России все наложенные на нее штрафы

Американская компания Google оплатила Роскомнадзору все денежные взыскания, которые были наложены на нее судом и вступили в силу. Об этом сообщили в пресс-службе самой корпорации.

«Компания Google оплатила все штрафы, вступившие в силу, в сроки, предусмотренные для оплаты», - цитирует РИА Новости сообщение Google.

Глава комитета Госдумы Василий Пискарев после встречи 25 ноября с представителями компании заявил, что Google оплатила штрафы на сумму 32,5 миллиона рублей, которые были наложены Роскомнадзором за неудаление запрещенного контента.

В МИД России неоднократно выражали возмущение тем, что Google продолжает игнорировать законы РФ, к тому же со стороны ряда крупнейших американских IT-компаний это стало приобретать уже систематический характер.