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Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за COVID-19

Анна Назайкина
16:33 19.10.2021
Так, столичные работодатели должны перевести на удаленный режим не менее 30% от общего числа сотрудников.
Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Москве в связи с трудной эпидемиологической ситуацией вводятся новые ограничения. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, с 25 октября текущего года по 25 февраля следующего года столичные работодатели должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% от общего количества сотрудников, всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

«Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей», - заявил градоначальник.

Кроме того, жители столицы старше 60 лет и москвичи с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции по месту постоянного проживания или на даче.

«Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию», - говорится в сообщении.

Еще одной мерой по борьбе с COVID-19 в городе стало увеличение требований к обязательной иммунизации работников сферы услуг.

«Предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 г.», - добавил Собянин.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявили 5 700 новых случаев COVID-19. За минувшие 24 часа госпитализировано 1 598 человек, скончались 73 пациента. Победить болезнь удалось 3 988 столичным пациентам.

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