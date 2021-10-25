PR-агент Александра Серова подтвердил улучшение состояния артиста

Российский певец Александр Серов идет на поправку после госпитализации с коронавирусом. Директор артиста Александр Федорков подтвердил информацию о том, что он пришел в сознание.

«С Серовым все хорошо, он идет на поправку», - цитирует директора РИА Новости.

Дочь певца Мишель Серова выразила надежду, что отца скоро выпишут из больницы. Врачи диагностировали у него воспаление легких, поражение составило 75%. Некоторое время он мог дышать только в кислородной маске.