Песков объяснил причины роста цен на продукты

Причиной роста цен на продукты в России являются инфляция и неблагоприятная международная конъюнктура. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что цены оказывают влияние множество факторов.

«Существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность — я имею в виду инфляционные процессы», - заявил Песков.

По его словам, правительство уже работает над разработкой механизмов по мониторингу роста цен.

«Существуют действующие поручения президента кабинету министров, в рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Эти механизмы имеют цель предотвратить скачкообразное повышение», - отметил Песков.

По данным Минэкономразвития, в России к концу 2021 года ожидается подорожание непродовольственных и производственных товаров, а также услуг ЖКХ. При этом в Центробанке отметили, что в четвертом квартале инфляция пойдет на спад.