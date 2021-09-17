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В Центробанке рассказали, когда в России снизится инфляция

Анна Берестовая
02:25 17.09.2021
В ЦБ РФ рассказали, как долго инфляция в стране будет оставаться на пике.
В Центробанке рассказали, когда в России снизится инфляция
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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В настоящее время, как отметили в ЦБ, показатели инфляции в России находятся на пике. Ее незначительный рост может наблюдаться в сентябре этого года, после чего, в четвертом квартале, процесс пойдет на спад. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Снижение инфляции, согласно ее словам, должно произойти благодаря воздействию мер по ужесточению кредитно-денежной политики ЦБ, а также постепенному исчерпанию эффекта разовых факторов. Благодаря использованию мер, как объяснила Набиуллина, можно минимизировать влияние неподконтрольных факторов на цены в стране.

«Мы не можем оказать влияние на те факторы, которые вызвали инфляцию, - на мировые цены на зерно, на сталь», - обозначила глава Банка России.

В этом сентябре, согласно Набиуллиной, инфляция в РФ будет оставаться на уровне примерно 7%. При этом, ко второй половине следующего года, согласно имеющимся прогнозам, она должна опуститься до целевых 4%.

Глава ЦБ РФ добавила, что ставки по банковским депозитам в скором времени вновь окажутся на привлекательном для клиентов уровне. 

«Они могут уже и сейчас быть в положительной зоне - если вы... положите средства на годовой депозит.., и инфляция вернется в течение года к целевому уровню», - цитирует Набиуллину РБК.

Глава ЦБ подметила, что в последнее время наблюдается положительная статистика относительно обращения населения к депозитам. В августе, как она указала, на смену оттока средств со срочных счетов в июне и стабилизации в июле пришел небольшой приток финансов.

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