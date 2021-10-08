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Минэкономразвития прогнозирует рост цен на непродовольственные товары на 7,2% к концу года

Майя Мусиенко
09:12 08.10.2021
Будет повышена стоимость товаров и ставки по тарифам ЖКХ, сообщили в ведомстве.
Минэкономразвития прогнозирует рост цен на непродовольственные товары на 7,2% к концу года
© Фото: Polina Tankilevitch, Pexels
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В России к концу 2021 года ожидается подорожание непродовольственных и производственных товаров, а также услуг ЖКХ. Такие данные представлены в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, подготовленного Минэкономразвития.

Сообщается, что цены на непродовольственные товары поднимутся на 7,2%, стоимость производственных товаров без учета овощей и фруктов вырастет на 6,6%, а продовольственные товары в целом подорожают на 5,3%. Отмечается, что самое также на 3,8% подорожают тарифы ЖКХ.

По данным Росстата, годовая инфляция в стране за сентябрь ускорилась до 7,4% против 6,68% в августе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%. Известно, что продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,99% по сравнению с августом и на 9,21% в годовом выражении. Стоимость непродовольственных товаров повысилась на 0,64% и на 8,06% соответственно. Наибольший рост цен наблюдался среди плодоовощной продукции. Например, помидоры подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%. Такое увеличение в осенне-зимний сезон в Минпромторге назвали закономерным.

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