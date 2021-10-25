Актер Николаев раскрыл подробности исчезновения Светланы Светличной

Советская и российская актриса Светлана Светличная пропала 21 октября. Об этом сообщил «Звезде» актер Иван Николаев. Сведения ему сообщила невестка Светличной Ольга. Николаев добавил, что родственники актрисы подали заявление в полицию.

«Я позвонил сейчас ее невестке - жене сына. Действительно, она пропала с 21-го числа, и дети подали заявление в полицию о том, что она пропала, то есть все на месте, документы на месте, деньги на месте, а человек пропал. Не знаю, может быть, у нее что-то случилось, она ушла и заблудилась», - сказал Николаев.

Он отметил, что недавно Светличная переехала из Ясенево, где проживала, в район Преображенской площади, чтобы быть ближе к семье сына.

«Они все уставшие, в ужасе. Только что ее перевезли к себе поближе - в пяти минутах езды от своего дома», - указал актер.

Ранее стало известно об исчезновении в Москве Светланы Светличной. По сообщению ряда СМИ, актриса страдает деменцией.