Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Военная база РФ в Таджикистане до конца года получит 30 улучшенных Т-72Б3М

Иван Линдеманн
09:27 24.10.2021
Начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко отметил, что сейчас проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники.
Военная база РФ в Таджикистане до конца года получит 30 улучшенных Т-72Б3М
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

До конца года российская 201-я военная база в Таджикистане получит 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Об этом сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.

Он отметил, что сейчас проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники.

«До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций», - сказал он.

По словам Охрименко, недавно на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2 современной модификации. Кроме того, были поставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд» калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили «Линза», техника служб тылового и технического обеспечения.

Охрименко заявил, что личный состав соединения успешно осваивает новое вооружение. В ходе учений военнослужащие отрабатывают эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

В сентябре этого года Минобороны РФ передало Таджикистану российскую продукцию военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи. Военное ведомство отправило 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя.

Накануне на полигоне Момирак российские и таджикские мотострелки разгромили вторгшихся условных террористов. «Бой» развернулся недалеко от границы с Афганистаном.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:07 ОПК
Видео
Гоночный болид на воде: в ФТС рассказали об особенностях кораблей проекта 14232
09:10 В стране и мире
СК возбудил дело после ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Калмыкии
07:51 В стране и мире
Ассистент погибшей от выстрела Болдуина выдвинул свою версию трагедии
06:15 Спорт
«Зарядил мне прямо в челюсть»: Джонсон рассказал о травме в бою с Емельяненко
03:39 В стране и мире
Госдеп США оценил намерения Турции выслать послов 10 стран
Популярное
Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления
Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год
Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России
Объявившему голодовку Саакашвили сделали переливание крови
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.