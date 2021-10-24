Военная база РФ в Таджикистане до конца года получит 30 улучшенных Т-72Б3М

До конца года российская 201-я военная база в Таджикистане получит 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Об этом сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.

Он отметил, что сейчас проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники.

«До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций», - сказал он.

По словам Охрименко, недавно на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2 современной модификации. Кроме того, были поставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд» калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили «Линза», техника служб тылового и технического обеспечения.

Охрименко заявил, что личный состав соединения успешно осваивает новое вооружение. В ходе учений военнослужащие отрабатывают эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

В сентябре этого года Минобороны РФ передало Таджикистану российскую продукцию военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи. Военное ведомство отправило 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя.

Накануне на полигоне Момирак российские и таджикские мотострелки разгромили вторгшихся условных террористов. «Бой» развернулся недалеко от границы с Афганистаном.