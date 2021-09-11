Армия Минобороны РФ передало ВС Таджикистана боевые разведывательные машины Виктория Ивашечкина От российской стороны в мероприятии принял участие замкомандующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Циндяйкин. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В соответствии с имеющимися договоренностями между президентами РФ и Таджикистана продолжается поставка таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи. Минобороны РФ передало ВС Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты. Торжественная церемония состоялась в Душанбе. От российской стороны в мероприятии принял участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Циндяйкин, от таджикской - заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-майор Хисрав Бобозода. Передача продукции военного назначения осуществляется в рамках выполнения Программы модернизации национальных вооруженных сил и значительно повысит их потенциал. Российская сторона рассматривает указанную Программу в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикско-афганской границы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика