Западня и шквальный огонь: мотострелки России и Таджикистана разгромили «боевиков» на полигоне Момирак

На полигоне Момирак российские и таджикские мотострелки разгромили вторгшихся условных террористов. «Бой» развернулся недалеко от границы с Афганистаном.

Сперва самолеты-разведчики вскрыли наступление «незаконных вооруженных формирований» численностью до ста человек. После этого подразделения открыли огонь по «неприятелю», но это был лишь обманный маневр.

Задачей обороняющихся было не просто ввязаться в бой и остановить продвижение «противника», а своим огнем заставить его наступать в выгодном для себя направлении, где условные боевики в итоге попали уже под массированный артиллерийский удар и контратаку российской и таджикской бронетехники.

Поддержку с воздуха во время маневров обеспечивала совместная группировка армейской авиации в составе транспортно-боевых Ми-8 и ударных Ми-24. А на земле в бой вступали артиллерийские расчеты, которые били на дальность до 10 километров.

Мотострелки и танковая рота Таджикистана с военнослужащими 201-ой военной базы перешли в наступление. Шквальный огонь вынудил «террористов» отступить. Разгром довершили атакующие подразделения совместно с тактическим воздушным десантом.