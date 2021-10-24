СК возбудил дело после ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Калмыкии

Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» возбуждено после крупного ДТП с автобусом в Калмыкии. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по республике.

Авария произошла на 245 километре трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». По данным МЧС России, автобус следовал по маршруту «Махачкала - Санкт-Петербург», в его салоне находись 28 человек. Он столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

По последним данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще восемь пострадали и были госпитализированы. Все они находились в автобусе. Среди тех, кто был в грузовом автомобиле, пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, ведется допрос водителя автобуса.