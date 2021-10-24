СМИ: пять человек погибли в ДТП под Астраханью
Трагедия произошла на участке трассы Р-216 в Астраханской области.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Пять человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Р-216 в Астраханской области. О трагедии сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что среди жертв есть ребенок. В автобусе в момент столкновения находились 28 человек, в настоящее время уточняется количество пострадавших и госпитализированных.
На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, которым предстоит установить истинную причину случившегося. Других подробностей не приводится.