СМИ: пять человек погибли в ДТП под Астраханью

Пять человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Р-216 в Астраханской области. О трагедии сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что среди жертв есть ребенок. В автобусе в момент столкновения находились 28 человек, в настоящее время уточняется количество пострадавших и госпитализированных.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, которым предстоит установить истинную причину случившегося. Других подробностей не приводится.