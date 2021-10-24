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СМИ: пять человек погибли в ДТП под Астраханью

Ян Брацкий
03:08 24.10.2021
Трагедия произошла на участке трассы Р-216 в Астраханской области.
СМИ: пять человек погибли в ДТП под Астраханью
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Пять человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Р-216 в Астраханской области. О трагедии сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что среди жертв есть ребенок. В автобусе в момент столкновения находились 28 человек, в настоящее время уточняется количество пострадавших и госпитализированных.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, которым предстоит установить истинную причину случившегося. Других подробностей не приводится.

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