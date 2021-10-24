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Опубликованы первые фото с места столкновения грузовика и автобуса под Астраханью

Ян Брацкий
04:18 24.10.2021
Трагедия произошла на 245 километре трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Пять человек погибли.
Опубликованы первые фото с места столкновения грузовика и автобуса под Астраханью
© Фото: МЧС РФ
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Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП в Астраханской области, где столкнулись автобус и грузовик. Трагедия произошла на 245 километре трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь».

По данным МЧС России, автобус следовал по маршруту «Махачкала - Санкт-Петербург», в его салоне находись 28 человек. После лобового столкновения с грузовиком «КамАЗ» погибли пять человек, еще семерых госпитализировали.

Тела раненых и погибших пришлось извлекать из салона автобуса при помощи специального гидравлического оборудования. В настоящее время спасатели проводят работы на месте столкновения.

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