Опубликованы первые фото с места столкновения грузовика и автобуса под Астраханью

Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП в Астраханской области, где столкнулись автобус и грузовик. Трагедия произошла на 245 километре трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь».

По данным МЧС России, автобус следовал по маршруту «Махачкала - Санкт-Петербург», в его салоне находись 28 человек. После лобового столкновения с грузовиком «КамАЗ» погибли пять человек, еще семерых госпитализировали.

Тела раненых и погибших пришлось извлекать из салона автобуса при помощи специального гидравлического оборудования. В настоящее время спасатели проводят работы на месте столкновения.