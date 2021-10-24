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Эксперт перечислила категории россиян, у которых с ноября вырастет пенсия

Иван Линдеманн
08:21 24.10.2021
Речь идет о тех, кому в октябре исполнилось 80 лет. Кроме того, в ноябре по плану повысят пенсии бывшим летчикам и шахтерам.
Эксперт перечислила категории россиян, у которых с ноября вырастет пенсия
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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С ноября текущего года у некоторых россиян вырастет пенсия. Об этом напомнила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Речь идет о тех, кому в октябре исполнилось 80 лет. Григорьева отметила, что обычно размер страховой выплаты составляет 6044 рубля. В месяце, следующем за месяцем дня рождения, пенсионеры получат 12 088 рублей.

При этом выплата не проиндексируется в случае, если человек продолжает работать.

«Если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил будучи трудоустроенным», - сказала эксперт агентству «Прайм».

Кроме того, в ноябре по плану повысят пенсии бывшим летчикам и шахтерам.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года. Также там объяснили, как будут производиться выплаты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

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