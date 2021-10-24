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«Школа превратилась просто в здание»: психолог рассказал о причинах подростковой агрессии

Анна Касаткина
06:48 24.10.2021
Учителя перестали быть для учеников образцами для подражания, отметил специалист.
«Школа превратилась просто в здание»: психолог рассказал о причинах подростковой агрессии
© Фото: Xinhua globallokpress
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Недостаток социальной ответственности у педагогов и потеря авторитета школы, проблемы в семье могут быть причинами подростковой агрессии. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

По его словам, многие века школа была почти сакральным местом «как церковь или кладбище» и никто не мог допустить, что там можно драться.

«Постепенно сакральность размылась, школа превратилась просто в здание, куда ходят на уроки. Насилие в ее стенах стало допустимым», - сказал Ениколопов.

Специалист добавил, что учителя так же перестали быть для учеников образцом для подражания, прежде всего, из-за невысоких зарплат и малой престижности профессии.

«Это серьезная проблема, потому что цели и идеалы подростка обламываются о реальность», - отметил он.

Вторым «проблемным звеном» Ениклопов назвал семью. Остро влияют на ребенка, уточнил он, отношения внутри семьи, конфликты и раздоры. Наблюдая за родителями, ребенок выбирает модель поведения. Кроме того, он может быть одинок в семье и испытывать нехватку доверия, что потом выливается в проблемы в общении.

«Большая часть проблем, в том числе агрессия, - это проблема социального научения», - подчеркнул психолог.

В середине октября в школе под Пермью произошла стрельба. Шестиклассник пришел в школу в карабином «Сайга» и два раза выстрелил из него в присутствии сверстников. Никто серьезно не пострадал. Несколькими неделями ранее стрельба в пермском вузе закончилась трагедией. Восемнадцатилетний стрелок с гладкоствольным ружьем убил шесть человек и ранил еще 24.

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