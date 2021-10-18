Два уголовных дела возбудили после стрельбы в пермской школе

В Пермском крае возбудили уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после стрельбы в школе в поселке Сарс. Доследственная проверка по факту покушения на убийство также начата в отношении открывшего огонь подростка, сообщили в региональном главке СКР.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, а также заместитель руководителя управления.

По данным следствия, утром в понедельник, 18 октября, 12-летний школьник пронес в учебное заведение огнестрельное оружие и два раза выстрелил из него в присутствии других учеников. Пули попали в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколками разбитого стекла был ранен 11-летний школьник.

В данный момент следователи устанавливают мотивы несовершеннолетнего стрелка, а также обстоятельства, при которых он получил доступ к оружию. Кроме того, начата доследственная проверка по факту покушения на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом.

Ранее СМИ раскрыли подробности инцидента в школе. По их данным, подросток намеревался расправиться с девочкой, которая его обижала. Ружье, предварительно, школьник похитил у своего отца.