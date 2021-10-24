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Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления

Иван Линдеманн
06:43 24.10.2021
Между рукой и манжетой должен свободно помещаться палец, а трубка тонометра должна быть расположена на внутренней стороне руки.
Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления
© Фото: Libor Sojka globallookpress
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Слишком сильно затянутая манжета на тонометре приведет к неправильным цифрам, когда вы меряете давление. О частой ошибке при использовании тонометра напомнил врач Александр Мясников.

«Не очень сильно. Если вы перетяните манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть», - рассказал врач в эфире канала «Россия 1».

Мясников порекомендовал надевать манжету так, чтобы край располагался в двух-трех сантиметрах от локтевого сустава. Между рукой и манжетой должен свободно помещаться палец, а трубка прибора должна быть расположена на внутренней стороне руки.

Кроме того, следует обратить внимание на расположение конечности. Руку необходимо расположить так, чтобы она находилась на уровне сердца. При соблюдении этих правил можно рассчитывать на корректные показатели.

Ранее Мясников, что некоторые лекарственные препараты очень опасны для сердечно-сосудистой системы. Наиболее кардиотоксичны, по словам врача, препараты для химиотерапии. Также при неправильном применении нанести вред организму могут нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин.

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