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Мясников перечислил опасные для сердца лекарства

Анна Касаткина
07:30 23.10.2021
Наиболее кардиотоксичны, по словам доктора, препараты для химиотерапии.
Мясников перечислил опасные для сердца лекарства
© Фото: Arek Socha, Pixabay
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Некоторые лекарственные препараты чрезвычайно опасны для сердечно-сосудистой системы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Наиболее кардиотоксичны, по его словам, препараты для химиотерапии. Мясников пояснил, что больные, которым дают эти препараты, сразу отправляются под наблюдение кардиолога, так как в 70 процентов случаев химиотерапия чревата сердечными осложнениями. Вместе с тем такие лекарства необходимы для спасения жизней больных онкологией, подчеркнул врач.

При неправильном применении нанести вред организму могут нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин, предупредил Мясников. Он уточнил, что они провоцируют повышение давления, сосудистые кризы и инфаркты, а при сердечной недостаточности и вовсе противопоказаны. По словам Мясникова, нестероидные противовоспалительные препараты - самые опасные для сердца из тех, что продаются без рецепта.

«Мы не знаем, сколько людей они убивают», - сказал доктор.

Антибиотики могут вызывать аритмию, а препарат для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии дигоксин при передозировке смертельно опасен, добавил Мясников. Он также предостерег от длительного употребления препаратов от изжоги, так как это нарушает всасывание магния, приводит к снижению уровня кальция и калия, из-за чего повышается риск анемии и инфаркта. Потенциально опасны для сердца также сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы, заключил врач.

Ранее Мясников назвал лекарства, способные привести к неизлечимому заболеванию.

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