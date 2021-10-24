Врач назвала группы риска для одновременного заражения COVID-19 и гриппом

Резкий подъем заболеваемости гриппом в России скорее всего произойдет в ноябре. Об этом рассказала врач-инфекционист София Русанова. Исходя из этих прогнозов она призвала вакцинироваться от гриппа в октябре, чтобы в случае заражения перенести болезнь в легкой форме.

В группе риска традиционно оказываются пожилые, дети и экономически активная часть населения. Эксперт напомнила, что больной гриппом остается заразным в течение нескольких дней.

«В принципе, заразность пациента с гриппом или с острой респираторной инфекцией может сохраняться до 5-7 дней, даже если у человека нет температуры и не особенно тяжело протекает болезнь», - приводят «Известия» слова Русановой.

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева добавила, что сочетание гриппа с коронавирусной инфекцией может привести к тяжелым последствиям.

Накануне российский Минздрав одобрил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Ряд исследований показал отсутствие снижения иммуногенности вакцин при их одновременном введении.