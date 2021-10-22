В стране и мире Коронавирус Минздрав одобрил одновременное введение вакцин от коронавируса и гриппа Ян Брацкий За минувшие сутки выявлены 37 141 новых заболевших коронавирусом, 1064 человека погибли. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: В Минздраве одобрили одновременную вакцинацию от COVID-19 и вируса гриппа. Взаимодействие двух лекарственных препаратов подробно изучили в ходе доклинических испытаний. «Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. В данном случае, прививки будут ставить в разные части тела - например, в левое и правое плечо. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. За минувшие сутки выявлены 37 141 новых заболевших, 1064 человека погибли. Количество жертв ковида превышает тысячу человек уже четвертый день подряд. По словам врачей, вакцинация является самым надежным способом предотвратить тяжелые последствия от заболевания COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика