Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач предупредил о риске одновременного заражения вирусами и бактериями

Ян Брацкий
02:54 23.10.2021
В случае присоединения бактериальной инфекции к уже существующему вирусному заболеванию лечение значительно осложняется.
Врач предупредил о риске одновременного заражения вирусами и бактериями
© Фото: Gustavo Fring, pexels
Читайте нас на:

Во время осенней волны коронавируса слишком велик риск одновременного заражения разными вирусами и бактериями. Подобные микст-инфекции чрезвычайно опасны для человека, считает врач-инфекционист Илья Акинфеев.

С его слов, речь может идти об одновременном инфицировании разными видами вирусов или присоединении к одному из них бактериальной инфекции.

«Один из самых частых и актуальных на сегодняшний день примеров - это, конечно же, вирусная пневмония, или коронавирусная пневмония, когда на нее накладывается бактериальная пневмония. Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C», - сказал Акинфиев в беседе с радио Sputnik.

Лечить таких пациентов очень сложно, ведь врачам приходится сочетать противовирусную и антибактериальную терапию. Это также сказывается на состоянии организма, на который приходится двойная нагрузка, напомнил эксперт.

Этой осенью, считает он, высокий риск одновременного заболевания коронавирусом и гриппом. Уменьшить вероятность подобного исхода поможет только вакцинация. К слову, ранее в Минздраве одобрили одновременную вакцинацию от COVID-19 и вируса гриппа. Взаимодействие двух лекарственных препаратов подробно изучили в ходе доклинических испытаний. Прививки рекомендуют ставить в разные части тела - например, в левое и правое плечо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:36 В стране и мире
В регионах создадут резервные центры обработки вызовов системы «112»
02:54 В стране и мире
Врач предупредил о риске одновременного заражения вирусами и бактериями
01:46 В стране и мире
СМИ: Британия начала секретную спецоперацию против России и Китая
01:27 В стране и мире
СМИ сообщили новые подробности трагедии с участием актера Алека Болдуина
23:34 В стране и мире
Украина получила третью партию военной помощи из США
Популярное
Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алма-Аты
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.