Врач предупредил о риске одновременного заражения вирусами и бактериями

Во время осенней волны коронавируса слишком велик риск одновременного заражения разными вирусами и бактериями. Подобные микст-инфекции чрезвычайно опасны для человека, считает врач-инфекционист Илья Акинфеев.

С его слов, речь может идти об одновременном инфицировании разными видами вирусов или присоединении к одному из них бактериальной инфекции.

«Один из самых частых и актуальных на сегодняшний день примеров - это, конечно же, вирусная пневмония, или коронавирусная пневмония, когда на нее накладывается бактериальная пневмония. Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C», - сказал Акинфиев в беседе с радио Sputnik.

Лечить таких пациентов очень сложно, ведь врачам приходится сочетать противовирусную и антибактериальную терапию. Это также сказывается на состоянии организма, на который приходится двойная нагрузка, напомнил эксперт.

Этой осенью, считает он, высокий риск одновременного заболевания коронавирусом и гриппом. Уменьшить вероятность подобного исхода поможет только вакцинация. К слову, ранее в Минздраве одобрили одновременную вакцинацию от COVID-19 и вируса гриппа. Взаимодействие двух лекарственных препаратов подробно изучили в ходе доклинических испытаний. Прививки рекомендуют ставить в разные части тела - например, в левое и правое плечо.