Гинцбург: QR-коды надо сохранить, пока коллективный иммунитет не достигнет 80%

Пока уровень коллективного иммунитета не достигнет 80%, систему QR-кодов, введенную в некоторых регионах России, необходимо сохранить. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой», - цитирует агентство Гинцбурга.

По его мнению, большинство граждан пройдут обязательную вакцинацию в течение двух месяцев, если за наличием QR-кодов будет осуществляться жесткий контроль. А иначе, если это будет «спустя рукава», будут постоянные волны коронавируса, считает Гинцбург.

Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса. В некоторых регионах нерабочие дни начнутся с 28 октября, при этом не будут работать предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры и отдыха. Исключение - продажа лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.