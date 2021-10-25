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Гинцбург: QR-коды надо сохранить, пока коллективный иммунитет не достигнет 80%

Кира Тило
00:41 25.10.2021
Александр Гинцбург считает, что именно такой показатель коллективного иммунитета способен улучшить эпидемобстановку в стране.
Гинцбург: QR-коды надо сохранить, пока коллективный иммунитет не достигнет 80%
© Фото: Илья Тимин РИА Новости
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Пока уровень коллективного иммунитета не достигнет 80%, систему QR-кодов, введенную в некоторых регионах России, необходимо сохранить. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой», - цитирует агентство Гинцбурга.

По его мнению, большинство граждан пройдут обязательную вакцинацию в течение двух месяцев, если за наличием QR-кодов будет осуществляться жесткий контроль. А иначе, если это будет «спустя рукава», будут постоянные волны коронавируса, считает Гинцбург.

Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса. В некоторых регионах нерабочие дни начнутся с 28 октября, при этом не будут работать предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры и отдыха. Исключение - продажа лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

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