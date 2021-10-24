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Песков оценил возможность новой встречи Путина и Байдена

Иван Линдеманн
14:02 24.10.2021
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве.
Песков оценил возможность новой встречи Путина и Байдена
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности новой встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

«Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас  оно будет реализовано», - сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов. Среди ключевых результатов: возвращение послов - нашего в Вашингтон, американского в Москву. Тогда Песков заявил, что переговоры прошли «скорее со знаком плюс».

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