Путин и Байден встретились на вилле в Женеве

Президенты Российской Федерации США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, где им предстоит провести двусторонние переговоры. Лидеры двух стран появились на крыльце виллы в компании президента Швейцарии Ги Пармелена.

«Уважаемый президент Российской Федерации и президент США. От имени правительства Швейцарии позвольте поприветствовать вас в городе мира, в Женеве. Возможность принимать вас является большой честью. Таким образом, согласно нашей традиции добрых услуг, мы рады способствовать вашему диалогу и взаимопониманию. Желаю вам плодотворной работы на благо ваших стран и всего мира», - сказал во вступительной речи президент Швейцарии Ги Пармелен.

Ожидается, что в ходе двусторонних переговоров Путин и Байден затронут темы двустороннего сотрудничества, борьбу с коронавирусом и киберпреступностью, региональные проблемы и вопросы дипотношений. После беседы тет-а-тет и встречи в расширенном составе состоятся пресс-конференции, отдельная для каждого президента.