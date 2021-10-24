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Политолог оценил решение США внести россиян в список «бездомных национальностей» для получения виз

Иван Линдеманн
12:22 24.10.2021
Дмитрий Абзалов спрогнозировал, что такая ситуация может продлиться до осени следующего года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Ситуация «бездомности», то есть непредоставления в полных объемах дипломатических услуг, с большой долей вероятности продлится до конца года и с определенной вероятностью - до осени следующего года, когда будут промежуточные выборы в Конгресс США. Такой прогноз дал политолог Дмитрий Абзалов.

Ранее в Госдепе США заявили, что россияне, которые желают подать на американскую визу, попали в категорию «бездомные национальности». К таким заявителям относятся граждане стран, в которых у США нет консульского представительства. Или политическая ситуация на территории стран считается нестабильной, что не позволяет дипмиссии рассматривать заявки граждан на визу.

«С РФ ситуация вроде стабилизировалась, вроде Трамп уже ушел, и вроде ситуация с посольствами должна была улучшиться. Но сам факт того, что этого не происходит, лишний раз говорит о том, что американские коллеги начинают переходить к красной линии», - сказал политолог.

Также он напомнил, как сложно сейчас россиянам получить визу в США.

«Фактически у нас посольства работают в лайт-режиме. В результате основную массу граждан перенаправляют в крупные представительства, которые находятся по периметру, например, в Польшу. Но надо понимать, что на фоне коронавируса этот процесс очень сложный», - отметил Абзалов.

В начале октября в Госдепе заявили, что США и Россия договорились провести еще один раунд переговоров по вопросам функционирования посольств стран. При этом в ведомстве упомянули и о важности достижения равенства в вопросе укомплектованности посольств персоналом и выдачи виз.

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