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Госдеп США внес россиян в список «бездомных национальностей» для получения виз

Виктория Ивашечкина
05:15 24.10.2021
Граждане РФ смогут получать заявления на американскую визу в Варшаве.
Госдеп США внес россиян в список «бездомных национальностей» для получения виз
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Госдепе США заявили, что россияне, которые желают подать на американскую визу, попали в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»).

В сообщении на сайте Госдепартамента сообщается, что к «бездомным» заявителям относятся граждане стран, в которых у США нет консульского представительства. Или политическая ситуация на территории стран считается нестабильной, что не позволяет дипмиссии рассматривать заявки граждан на визу.

Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. Так, россияне смогут подавать заявления на визу США в Варшаве.

В июле вступило в силу соглашение России и Ирана о безвизовых групповых поездках граждан двух стран

Отмечалось, что путешествовать без виз граждане РФ и Ирана смогут только в течение 15 дней и группами от 5 до 50 человек с представителями туркомпании.

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