Госдеп США внес россиян в список «бездомных национальностей» для получения виз

В Госдепе США заявили, что россияне, которые желают подать на американскую визу, попали в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»).

В сообщении на сайте Госдепартамента сообщается, что к «бездомным» заявителям относятся граждане стран, в которых у США нет консульского представительства. Или политическая ситуация на территории стран считается нестабильной, что не позволяет дипмиссии рассматривать заявки граждан на визу.

Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. Так, россияне смогут подавать заявления на визу США в Варшаве.

В июле вступило в силу соглашение России и Ирана о безвизовых групповых поездках граждан двух стран.

Отмечалось, что путешествовать без виз граждане РФ и Ирана смогут только в течение 15 дней и группами от 5 до 50 человек с представителями туркомпании.