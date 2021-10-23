МЧС показало кадры спасения машиниста сошедшего с рельс локомотива в Приамурье

МЧС России опубликовало видео со спасением машиниста локомотива, столкнувшегося с грузовым автомобилем в Амурской области. На кадрах спасатели вытаскивают мужчину из кабины поезда на носилках.

«Прибывшие к месту происшествия пожарные Свободненского пожарно-спасательного гарнизона извлекли из локомотива пострадавшего машиниста и передали медицинским работникам. Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб», - прокомментировали в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел в 10.58 по местному времени (4.58 мск) в субботу, 23 октября. Водитель грузовика выехал на переезд перед поездом при запрещающем сигнале светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Локомотив и более десяти вагонов сошли с рельсов. По факту произошедшего СКР начал доследственную проверку.