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МЧС показало кадры спасения машиниста сошедшего с рельс локомотива в Приамурье

Анна Касаткина
10:00 23.10.2021
Мужчину извлекли из кабины поезда на носилках.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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МЧС России опубликовало видео со спасением машиниста локомотива, столкнувшегося с грузовым автомобилем в Амурской области. На кадрах спасатели вытаскивают мужчину из кабины поезда на носилках.

«Прибывшие к месту происшествия пожарные Свободненского пожарно-спасательного гарнизона извлекли из локомотива пострадавшего машиниста и передали медицинским работникам. Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб», - прокомментировали в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел в 10.58 по местному времени (4.58 мск) в субботу, 23 октября. Водитель грузовика выехал на переезд перед поездом при запрещающем сигнале светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Локомотив и более десяти вагонов сошли с рельсов. По факту произошедшего СКР начал доследственную проверку.

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