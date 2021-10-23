Локомотив сошел с рельсов после столкновения с грузовиком под Благовещенском

Под Благовещенском локомотив сошел с рельсов после столкновения с грузовым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел в 10.58 по местному времени (4.58 мск) в субботу, 23 октября на железнодорожном переезде станции Ледяная. Водитель грузовика выехал на переезд при запрещающем сигнале перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, произошел сход локомотива и 14 вагонов поезда. Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб», - говорится в сообщении пресс-службы.

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