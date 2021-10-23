СК проверяет инцидент со столкновением поезда и грузовика в Приамурье

Доследственная проверка организована по факту столкновения поезда и грузового автомобиля на железнодорожном переезде на станции Ледяная в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУТ СК России.

«Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России организована доследственная проверка по факту столкновения грузового автомобиля с поездом, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" - Прим. ред.)», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в 10.58 по местному времени (4.58 мск) в субботу, 23 октября. Водитель грузовика выехал на переезд перед поездом при запрещающем сигнале светофора. В результате происшествия локомотивная бригада госпитализирована, водитель грузовика погиб.