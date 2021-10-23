«Газпром» создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах

«Газпром» намерен закачать в российские подземные хранилища рекордные объемы газа. Об этом говорится на сайте энергетической компании.

«В настоящее время "Газпром" продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,638 миллиард кубических метров (с учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении — 73,824 миллиард кубических метров)», - говорится в сообщении на сайте «Газпрома».

За прошлый отопительный сезон из ПХГ было поднято наибольшее число топлива для российской газовой отрасли - 60,6 миллиарда кубометров.

В «Газпроме» отметили, что Единая система газоснабжения готова к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 - начале 2022 годов. На объектах добычи завершены ремонты 89 установок комплексной и предварительной подготовки газа. Также в компании выразили готовность обеспечить топливом и зарубежных потребителей.

Ранее в Молдавии комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести в стране «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. В субботу, 23 октября, стало известно, что двухдневные российско-молдавские переговоры по газу завершились безрезультатно. Таким образом, поставки российского топлива в республику с ноября могут быть полностью прекращены.