В Молдавии ввели «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке

В Молдавии комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести в стране «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был объявлен режим тревоги из-за ситуации в газовом секторе, это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны», - цитирует слова Спыну РИА Новости.

Кроме того, Андрей Спыну упомянул, что в Молдавии запустят переговоры с энергетиками из Румынии и Украины о поставках газа. Вместе с этим, сказал Спыну, с «Газпромом» также будет продолжаться диалог.

«Госкомпании "Энергоком" было отдано распоряжение проработать возможность закупки газа на рынках Украины и Румынии. Попросили как можно быстрее начать переговоры, чтобы найти альтернативные источники газа для нашей страны в октябре и последующие месяцы. Вместе с тем переговоры с "Газпромом" будут продолжены», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее в августе Россия и Молдавия договорились о взаимном снятии ограничений в сфере торговли. Кишинев и Москва пришли к взаимному соглашению о беспошлинном экспорте.