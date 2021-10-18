Мясников назвал лекарства, провоцирующие неизлечимое заболевание

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые могут привести к развитию неизлечимого кожного заболевания - псориаза.

Он отметил, что нередко псориаз появляется после приема бета-блокаторов, которые обычно назначают для лечения аритмии и гипертонии. Кроме того, по словам Мясникова, опасность представляют препараты лития, которые принимают люди с биполярным расстройством, а также ингибиторы фактора некроза опухоли.

«Ими прекрасно лечат псориаз. Но иногда, если врачи дают их по другим причинам другим людям, они могут вызывать псориаз», - сказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников посоветовал пациентам, у которых диагностировали псориаз, пройти специальное обследование на наличие ревматоидного артрита, чтобы избежать проблем в будущем. Телеведущий подчеркнул, что обратиться к специалисту необходимо как можно раньше, чтобы курс лечения был наиболее эффективным.

Ранее Александр Мясников заявил, что употребление сладкой газировки может нанести значительный вред организму. В частности, этот напиток вызывает диабет и ожирение, а также может спровоцировать онкологию, сообщил доктор.