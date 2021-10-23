Ученые рассказали, почему уменьшился человеческий мозг

Ученые из США выяснили, почему человеческий мозг часто менялся в размере в процессе эволюции. Для этого антропологи провели сравнительный анализ черепов и прочих ископаемых останков. Выяснилось, что последний раз мозг уменьшался в объеме около трех тысяч лет назад.

«Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов», - говорится в статье для научного журнала Frontiers in Ecology and Evolution.

Антропологи провели параллели с муравьями и предположили, что уменьшение мозга произошло параллельно с передачей ряда функций социуму. Для подтверждения теории сравнили поведение высокоорганизованных колоний муравьев с их менее организованными сородичами.

Выяснилось, что у первых мозг намного меньше. Ученые предположили, что это произошло для увеличения его энергоэффективности. По мнению исследователей, сообщества людей и муравьев похожи по своему устройству. Коллективным насекомым присущи общие социальные черты: групповое принятие решений, четкое разделение труда, совместное производство и так далее.

Ученые предположили, что в будущем эсктернализация знаний, требующая все меньше энергии для хранения информации в индивидуальном порядке, может привести к дальнейшему уменьшению мозга.