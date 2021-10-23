Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые рассказали, почему уменьшился человеческий мозг

Ян Брацкий
02:00 23.10.2021
Исследователи предположили, что уменьшение мозга произошло параллельно с передачей ряда функций коллективному разуму.
Ученые рассказали, почему уменьшился человеческий мозг
© Фото: Anna Shvets pexels
Читайте нас на:

Ученые из США выяснили, почему человеческий мозг часто менялся в размере в процессе эволюции. Для этого антропологи провели сравнительный анализ черепов и прочих ископаемых останков. Выяснилось, что последний раз мозг уменьшался в объеме около трех тысяч лет назад.

«Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов», - говорится в статье для научного журнала Frontiers in Ecology and Evolution.

Антропологи провели параллели с муравьями и предположили, что уменьшение мозга произошло параллельно с передачей ряда функций социуму. Для подтверждения теории сравнили поведение высокоорганизованных колоний муравьев с их менее организованными сородичами.

Выяснилось, что у первых мозг намного меньше. Ученые предположили, что это произошло для увеличения его энергоэффективности. По мнению исследователей, сообщества людей и муравьев похожи по своему устройству. Коллективным насекомым присущи общие социальные черты: групповое принятие решений, четкое разделение труда, совместное производство и так далее.

Ученые предположили, что в будущем эсктернализация знаний, требующая все меньше энергии для хранения информации в индивидуальном порядке, может привести к дальнейшему уменьшению мозга.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:36 В стране и мире
В регионах создадут резервные центры обработки вызовов системы «112»
02:54 В стране и мире
Врач предупредил о риске одновременного заражения вирусами и бактериями
01:46 В стране и мире
СМИ: Британия начала секретную спецоперацию против России и Китая
01:27 В стране и мире
СМИ сообщили новые подробности трагедии с участием актера Алека Болдуина
23:34 В стране и мире
Украина получила третью партию военной помощи из США
Популярное
Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алма-Аты
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.